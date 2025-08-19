Ричмонд
Водитель насмерть сбил велосипедиста под Островцом

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло во вторник в Островецком районе, сообщили в официальной группе ГАИ УВД Гродненского облисполкома «ВКонтакте».

Источник: Sputnik.by

Установлено, что сегодня около 11 часов дня на автодороге Р-52 «Гоза — Островец — Ошмяны», вблизи города Островец, 55-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на 47-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

В ГАИ напомнили, что на дороге всегда нужно быть предельно внимательными — и пешеходам, и велосипедистам, и автомобилистам — даже, когда проезжая часть полностью пустая.

Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость, держать дистанцию, отказаться от резких маневров, лишних перестроений и обгонов. Предельно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Что касается велосипедистов, то при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги они должны заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.