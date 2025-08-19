Ричмонд
Несчастный случай в Молдове: Двое детей упали в костёр — за жизнь семилетней девочки борются врачи

В Липканах, Бричанского района, на улице Сергея Лазо, ночью около 22:26 двое детей получили серьёзные ожоги после того, как упали в костёр. Об этом сообщают источники PulsMedia.MD.

Пострадали дети 3 и 7 лет. Их мать, 33-летняя женщина, вызвала скорую помощь. По её словам, дети играли возле костра во дворе и по неосторожности оказались в огне.

Малышей срочно доставили в районную больницу Бричан. Семилетняя девочка получила ожоги II степени и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии в тяжёлом состоянии.

О происшествии уведомлена полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

