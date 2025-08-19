В Башкирии задержали пьяного водителя, сбившего насмерть девочку на велосипеде

В Башкирии следователи задержали жителя Альшеевского района, подозреваемого в смертельном ДТП. По данным следствия, вечером 18 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, наехал на 12-летнюю велосипедистку на улице Вокзальной в селе Аксеново. Девочка скончалась на месте от полученных тяжелых травм.
Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, ранее подозреваемого уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос о заключении под стражу.
— Расследование уголовного дела ведется под контролем руководства следственного управления республики, — добавили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.