В Башкирии задержали пьяного водителя, сбившего насмерть девочку на велосипеде

Пьяный мужчина насмерть сбил 12-летнюю школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии следователи задержали жителя Альшеевского района, подозреваемого в смертельном ДТП. По данным следствия, вечером 18 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, наехал на 12-летнюю велосипедистку на улице Вокзальной в селе Аксеново. Девочка скончалась на месте от полученных тяжелых травм.

Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, ранее подозреваемого уже лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос о заключении под стражу.

— Расследование уголовного дела ведется под контролем руководства следственного управления республики, — добавили в СК.

