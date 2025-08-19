Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто

«Были предприняты попытки опять подорвать мост — 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею… Все это было залито — то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль», — сказал Аксенов в эфире «Крым 24».