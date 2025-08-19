Ричмонд
Взрывчатку для теракта на Крымском мосту замаскировали под батарею в авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.

Источник: © РИА Новости

ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.

«Были предприняты попытки опять подорвать мост — 130 килограммов взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею… Все это было залито — то есть как бы на самом деле замаскировано. Данный автомобиль прошел границы многих европейских стран, прежде чем сотрудники наших спецслужб не обезвредили этот автомобиль», — сказал Аксенов в эфире «Крым 24».

