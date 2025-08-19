В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона

Сообщается, что военнослужащий попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках разбирательств по итогам нападения националистов на мечети в Крайстчерче в 2019 году. Тогда погибло 49 человек. У военнослужащего были обнаружены видеозаписи нападения. После этого за ним было установлено наблюдение, в результате которого стало известно, что он «вступил в контакт с третьей силой и сообщил, что является военнослужащим, который хочет передать данные».