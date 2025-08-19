В Башкирии призвали беречь уникальные шиханы от вандализма

Министерство экологии Башкирии обратилось к жителям и гостям региона с призывом соблюдать правила посещения шиханов Торатау, Юрактау и Куштау. Эти уникальные горы ежегодно привлекают тысячи туристов, желающих увидеть панорамы Башкирии с высоты.
В ведомстве напомнили, что на территории шиханов и их охранных зон запрещено разводить костры, ставить палатки, повреждать скалы или делать надписи на камнях и деревьях. Особо подчеркнули, что каждый случай вандализма, будь то рисунок краской или вырезанные инициалы, наносит непоправимый ущерб национальному достоянию республики.
Нарушителей правил ждет административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ. Министерство призвало всех проявлять сознательность и уважение к уникальной природе. О любых попытках вандализма просят незамедлительно сообщать в администрации Ишимбайского или Стерлитамакского районов либо в природоохранные службы.
Напомним, шиханы имеют особый статус памятников природы республиканского значения благодаря своей геологической и палеонтологической ценности. Эти древние рифовые образования пермского периода сохраняют в себе уникальные ископаемые останки и требуют бережного отношения для будущих поколений.
