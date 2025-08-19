В Башкирии призвали беречь уникальные шиханы от вандализма

В ведомстве напомнили, что на территории шиханов и их охранных зон запрещено разводить костры, ставить палатки, повреждать скалы или делать надписи на камнях и деревьях. Особо подчеркнули, что каждый случай вандализма, будь то рисунок краской или вырезанные инициалы, наносит непоправимый ущерб национальному достоянию республики.