В Брянской области ликвидирована украинская ДРГ: трое убиты, еще трое взяты в плен

Российские силовики ликвидировали украинскую ДРГ в Брянской области. Трое уничтожены, а командир и два диверсанта сдались в плен.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области 18 августа, в ходе совместной операции подразделений Пограничной службы ФСБ России и Росгвардии, была обезврежена украинская диверсионно-разведывательная группа. Трое диверсантов были уничтожены, еще трое взяты в плен. Об этом сообщил телеграм-канал «Старший Пограннаряда».

Как пишет Mash, следы ДРГ были обнаружены в Комаричском районе Брянской области, примерно в 40 километрах от государственной границы. Группу настигли и в ходе боя трое были ликвидированы. Еще трое, включая старшего в звании капитана, сдались без сопротивления.

По словам задержанного командира, его отряд пересек границу РФ около семи дней назад. Они прошли около 40 километров, направляясь к крупному железнодорожному узлу с целью его подрыва.

На месте боя было обнаружено почти 10 кг взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи типа «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями, а также специальные пистолеты ПСС и МСП.