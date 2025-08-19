В Брянской области ликвидирована украинская ДРГ: трое убиты, еще трое взяты в плен

Как пишет Mash, следы ДРГ были обнаружены в Комаричском районе Брянской области, примерно в 40 километрах от государственной границы. Группу настигли и в ходе боя трое были ликвидированы. Еще трое, включая старшего в звании капитана, сдались без сопротивления.