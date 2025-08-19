Ричмонд
МВД опровергло групповое изнасилование минчанки военнослужащими РФ

МВД: информация об изнасиловании минчанки российскими военнослужащими — фейк.

Источник: Комсомольская правда

МВД опровергло групповое изнасилование минчанки военнослужащими РФ. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в сети распространяется публикация о групповом изнасиловании жительницы Минска российскими военнослужащими.

«МВД Беларуси официально заявляет: указанная информация не соответствует действительности!» — подчеркнули в пресс-службе.

На данный момент сотрудники ГУБОПиК МВД проводят проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства для того, чтобы установить лиц, которые распространили фейковую информацию. В ведомстве заявили, что в Минске и в Беларуси спокойна обстановка. Она находится под контролем милиции.

