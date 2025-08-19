МВД опровергло групповое изнасилование минчанки военнослужащими РФ. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что в сети распространяется публикация о групповом изнасиловании жительницы Минска российскими военнослужащими.
«МВД Беларуси официально заявляет: указанная информация не соответствует действительности!» — подчеркнули в пресс-службе.
На данный момент сотрудники ГУБОПиК МВД проводят проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства для того, чтобы установить лиц, которые распространили фейковую информацию. В ведомстве заявили, что в Минске и в Беларуси спокойна обстановка. Она находится под контролем милиции.
Ранее милиция прокомментировала видео драки в Минске: возле столичного магазина дрались иностранные студенты, а не пакистанцы.
Кроме того, МВД рассказало о том, что игроман может сесть на 12 лет за мошенничество: «За год назанимал 220 тысяч рублей и все проиграл в онлайн-казино».
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».