Ребенок уехал на машине родителей и устроил двойное ДТП в Астане

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ребенок врезался сразу в два припаркованных автомобиля, даже не успев покинуть двор.
Сотрудниками полиции личность ребенка и его родителей установлена. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей родители будут привлечены к ответственности.
Также в полиции напомнили взрослым о необходимости уделять внимание вопросам безопасности детей и не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств и иные предметы, представляющие опасность.