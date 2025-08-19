Ричмонд
Ребенок уехал на машине родителей и устроил двойное ДТП в Астане

Семилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял ключи от родительской машины и устроил аварию в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ребенок врезался сразу в два припаркованных автомобиля, даже не успев покинуть двор.

Сотрудниками полиции личность ребенка и его родителей установлена. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей родители будут привлечены к ответственности.

сообщили правоохранители

Также в полиции напомнили взрослым о необходимости уделять внимание вопросам безопасности детей и не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств и иные предметы, представляющие опасность.