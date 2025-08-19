Группа мужчин украла товары на 120 тыс. руб. из супермаркета на юге Москвы

Ранее в Москве был задержан работник ПВЗ, который украл товары на 580 тысяч рублей. По данным МВД, ранее судимый 26-летний мужчина регистрировал фейковые аккаунты и делал заказы с доставкой в пункт выдачи. После этого он отменял получение и присваивал товары. Украденное он продавал по заниженной стоимости третьим лицам и посетителям ПВЗ.