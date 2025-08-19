В Башкирии из-за сильного ветра туристов на сапбордах унесло от берега

Во вторник, 19 августа, сотрудники поисково-спасательного отряда в селе Нугуш услышали с берега крики о помощи. Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, группа оперативно выдвинулась к воде и уже через несколько минут приступила к спасению людей.