В Башкирии из-за сильного ветра туристов на сапбордах унесло от берега

Во вторник, 19 августа, сотрудники поисково-спасательного отряда в селе Нугуш услышали с берега крики о помощи. Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, группа оперативно выдвинулась к воде и уже через несколько минут приступила к спасению людей.
Выяснилось, что двое отдыхающих, мужчина и женщина, катались на сапбордах, когда внезапно усилился ветер. Сильные порывы отнесли их далеко от берега, и самостоятельно вернуться они не смогли.
Спасатели доставили обоих туристов на сушу. Уточняется, что медицинское вмешательство не потребовалось.
