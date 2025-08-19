В Кишиневе раскрыли циничную финансовую аферу: Мошенники обманули пенсионерку на 100 тысяч леев

Сотрудники столичной полиции выявили незаконную деятельность двух мужчин, 19 и 35 лет, уроженцев Тараклии и Кишинева, подозреваемых в мошенничестве через онлайн-инвестиции.
По данным полиции, через мобильное приложение злоумышленники заманили 76-летнюю женщину, обещая быструю прибыль на валютных рынках, и вынудили её перевести более 100 000 леев в иностранной валюте.
В результате следственных действий полицейские задержали двух участников преступной группы, которые выполняли функции приёма и передачи незаконно полученных средств.
Задержанные помещены под арест на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Полиция продолжает расследование, направленное на выявление всех участников сети, возврат ущерба и проверку других аналогичных случаев.