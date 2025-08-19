Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе раскрыли циничную финансовую аферу: Мошенники обманули пенсионерку на 100 тысяч леев

Задержаны двое мужчин за мошенничество через онлайн-инвестиции.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники столичной полиции выявили незаконную деятельность двух мужчин, 19 и 35 лет, уроженцев Тараклии и Кишинева, подозреваемых в мошенничестве через онлайн-инвестиции.

По данным полиции, через мобильное приложение злоумышленники заманили 76-летнюю женщину, обещая быструю прибыль на валютных рынках, и вынудили её перевести более 100 000 леев в иностранной валюте.

В результате следственных действий полицейские задержали двух участников преступной группы, которые выполняли функции приёма и передачи незаконно полученных средств.

Задержанные помещены под арест на 30 дней. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Полиция продолжает расследование, направленное на выявление всех участников сети, возврат ущерба и проверку других аналогичных случаев.