Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Рязанской области завершены

«В Рязанской области завершены аварийно-спасательные работы. Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 157 пострадавших в результате ЧП.
В МЧС также заявили, что в ликвидации последствий на месте инцидента были задействованы 361 специалист ведомства и 85 единиц специальной техники.
Напомним, что ЧП произошло 15 августа на территории завода в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области. На предприятии произошло возгорание с последующим взрывом пороха.