Аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Рязанской области завершены

В Рязанской области, на месте ЧП на предприятии, завершились аварийно-спасательные работы. Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия выросло до 164 человек.

Источник: Комсомольская правда

«В Рязанской области завершены аварийно-спасательные работы. Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 24 погибших и 157 пострадавших в результате ЧП.

В МЧС также заявили, что в ликвидации последствий на месте инцидента были задействованы 361 специалист ведомства и 85 единиц специальной техники.

Напомним, что ЧП произошло 15 августа на территории завода в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области. На предприятии произошло возгорание с последующим взрывом пороха.