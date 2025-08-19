Ричмонд
Слесарю-сантехнику из Иркутска начислили зарплату ниже установленного МРОТа

Прокуратура защитила трудовые права местного жителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Слесарю-сантехнику из Иркутска начислили зарплату ниже МРОТа. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина работал в организации, которая обслуживает многоквартирные дома в городе.

— С января по апрель 2025 года сотрудник полностью отработал норму труда, но заработную плату ему выплатили в размере ниже минимального размера оплаты труда, — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска провела проверку о нарушении трудовых прав потерпевшего. В областном центре МРОТ составляет более 35 тысяч рублей. Поэтому ведомство внесло работодателю представление. В результате, мужчине доначислили доход и выплатили компенсацию за задержку в размере свыше 42 тысяч рублей.