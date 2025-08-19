Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

«По предварительным данным, днем 19 августа во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором училища гражданской авиации на борту произошло отсоединение элемента шасси. Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи выехали на место, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Центральное МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел с самолетом марки Diamond-40, который эксплуатируется Ульяновским государственным институтом гражданской авиации. Воздушное судно благополучно село после выработки топлива.