Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

САМАРА, 19 авг — РИА Новости. Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области после того, как у него отсоединился элемент шасси, пострадавших нет, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, днем 19 августа во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором училища гражданской авиации на борту произошло отсоединение элемента шасси. Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следователи выехали на место, они выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Центральное МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел с самолетом марки Diamond-40, который эксплуатируется Ульяновским государственным институтом гражданской авиации. Воздушное судно благополучно село после выработки топлива.