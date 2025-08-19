Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области

«По предварительным данным, днем 19 августа во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета с курсантом и инструктором училища гражданской авиации на борту произошло отсоединение элемента шасси. Самолет совершил аварийную посадку, в результате которой поврежден корпус воздушного судна, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.