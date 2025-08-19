В Башкирии обнаружили захоронение жреца с признаками ритуального обезвреживания

В могильной яме ученые обнаружили скелет, лежащий в неестественной позе: лицом вниз, с вытянутой правой рукой. Кисти обеих рук лишены фаланг пальцев, а ниже колен отсутствуют кости ног. Исследователи предполагают, что конечности были намеренно отсечены. В черепе найден бронзовый наконечник стрелы, свидетельствующий о прижизненном ранении, а у ног погребенного лежал короткий меч-акинак. Также в кургане обнаружены кости лошади и еще один наконечник стрелы.