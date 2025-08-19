В Башкирии обнаружили захоронение жреца с признаками ритуального обезвреживания

При раскопках Ишмухаметовского кургана в Баймакском районе Башкирии археологи сделали необычную находку. Как сообщили в научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия, это погребение относится к раннему железному веку.
В могильной яме ученые обнаружили скелет, лежащий в неестественной позе: лицом вниз, с вытянутой правой рукой. Кисти обеих рук лишены фаланг пальцев, а ниже колен отсутствуют кости ног. Исследователи предполагают, что конечности были намеренно отсечены. В черепе найден бронзовый наконечник стрелы, свидетельствующий о прижизненном ранении, а у ног погребенного лежал короткий меч-акинак. Также в кургане обнаружены кости лошади и еще один наконечник стрелы.
По мнению археологов, такая поза и следы повреждений могут указывать на специальный обряд, который применяли к шаманам или жрецам, чтобы «обезвредить» их после смерти. Раскопки на этом месте продолжаются, так как специалисты не исключают обнаружения других захоронений.
