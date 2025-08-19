В Ростове пожар оставил без жилья хозяев частного дома

На улице Булатной в Ростове-на-Дону пожар из-за вспыхнувшего холодильника оставил хозяев частного дома без жилья, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание произошло 17 августа. Соседи заметили пламя и вызвали спасателей. На месте работали 29 пожарных, использовалось семь единиц техники. Дом выгорел на площади в 100 кв. метров.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание во время работы холодильника. Спасатели напоминает: нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы, также нужно периодически проверять состояние техники и проводки.
