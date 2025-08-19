«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в товарищеском матче в Уфе

В начале матча хозяева получили численное преимущество, но реализовать его не сумели. Вскоре уже уфимцам пришлось уверенно действовать в меньшинстве, где Александр Самонов отразил несколько опасных бросков. Однако под конец первого периода гости все же открыли счет: после трудного отскока шайба попала к Риду Буше, который точно поразил ворота.