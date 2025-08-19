«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в товарищеском матче в Уфе

Второй матч между уфимским «Салаватом Юлаевым» и екатеринбургским «Автомобилистом» завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.
В начале матча хозяева получили численное преимущество, но реализовать его не сумели. Вскоре уже уфимцам пришлось уверенно действовать в меньшинстве, где Александр Самонов отразил несколько опасных бросков. Однако под конец первого периода гости все же открыли счет: после трудного отскока шайба попала к Риду Буше, который точно поразил ворота.
Во второй двадцатиминутке «Салават» активизировал атаки. Александр Хмелевский едва не сократил отставание, но его бросок прошел мимо створа ворот. Команды обошлись без удалений, но на 28-й минуте «Автомобилист» увеличил разрыв. Перед самым свистком Буше оформил дубль, установив окончательный счет 3:0.
В заключительном отрезке Илья Федотов попытался вдохнуть силы в команду, вступив в конфликт с Даниилом Карповичем. «Салават» получил двухминутное преимущество, но переломить ход игры не смог. В середине периода уфимцы сами уверенно отыграли в меньшинстве. Опасные атаки не помогли и матч завершился с сухим счетом в пользу «Автомобилиста».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.