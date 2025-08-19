В Уфе осудили мужчину за разбойное нападение на покупателя у магазина

В безлюдном месте мужчина потребовал у незнакомца деньги, угрожая расправой. Получив отказ, он нанес множественные удары руками, ногами и алюминиевой банкой из-под пива по голове и телу. После этого он похитил 21 тысячу рублей и скрылся с места преступления.