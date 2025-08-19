В Уфе осудили мужчину за разбойное нападение на покупателя у магазина

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в вооруженном разбое. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел в марте 2025 года, когда пьяный уфимец заметил в магазине на улице Чудинова незнакомого мужчину и проследовал за ним на улицу.
В безлюдном месте мужчина потребовал у незнакомца деньги, угрожая расправой. Получив отказ, он нанес множественные удары руками, ногами и алюминиевой банкой из-под пива по голове и телу. После этого он похитил 21 тысячу рублей и скрылся с места преступления.
Подсудимый полностью признал вину, возместил украденную сумму и выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
