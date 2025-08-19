Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе осудили мужчину за разбойное нападение на покупателя у магазина

Суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 35-летнему местному жителю, признанному виновным в вооруженном разбое. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел в марте 2025 года, когда пьяный уфимец заметил в магазине на улице Чудинова незнакомого мужчину и проследовал за ним на улицу.

В безлюдном месте мужчина потребовал у незнакомца деньги, угрожая расправой. Получив отказ, он нанес множественные удары руками, ногами и алюминиевой банкой из-под пива по голове и телу. После этого он похитил 21 тысячу рублей и скрылся с места преступления.

Подсудимый полностью признал вину, возместил украденную сумму и выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.