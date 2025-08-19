В Самарской области легковушка с водителем утонула в озере Нерей

В Самарской области очевидцы заметили затонувший легковой автомобиль в озере Нерей. Машина еще была на поверхности ранним утром 19 августа, сообщают в ПСС СО.
— В озере Волжского района затонул легковой автомобиль. Водолазы прибыли на место происшествия и приступили к обследованию озера в 15:00. В салоне машины на глубине 5 метров обнаружили погибшего мужчину, — отметили в сообщении.
С помощью трактора легковушку отбуксировали на береговую линию. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Работы на месте происшествия завершили в 18:15. О причинах происшествия пока ничего неизвестно.