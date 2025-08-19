Ричмонд
В Белорецком районе Башкирии построят турбазу за 620 млн рублей

В Белорецком районе Башкирии может появиться ещё одна турбаза.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Башкирии заключило соглашение с уфимской компанией «Ново-групп» о строительстве туристического комплекса «Инзерское плато». Инвестор направит на проект более 620 миллионов рублей и создаст 17 новых рабочих мест.

На территории эко-базы появятся гостевые домики, спа-центр с бассейном и термальными источниками, а также оборудование для восстановления здоровья. Открытие комплекса запланировано на 2027 год.

Проект уже включили в перечень приоритетных, что обеспечивает ему упрощенный порядок получения государственной поддержки. Компания сможет арендовать землю без торгов и получит налоговые льготы.

