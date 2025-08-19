В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в смертельном наезде на 12-летнюю девочку

Согласно предварительной информации, 18 августа 2025 года пьяный водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Вокзальной в селе Аксеново, совершил наезд на 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Девочка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что подозреваемый ранее был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.