В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в смертельном наезде на 12-летнюю девочку

В Башкирии правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего за собой гибель несовершеннолетнего.
Следователи Следственного комитета России по Республике Башкортостан заключили под стражу жителя Альшеевского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека по неосторожности. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим водительских прав (пункты «а», «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Согласно предварительной информации, 18 августа 2025 года пьяный водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Вокзальной в селе Аксеново, совершил наезд на 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Девочка скончалась на месте от полученных травм. Известно, что подозреваемый ранее был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства по делу, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.