Обмен телами, ввод войск на Украину и формат переговоров по украинскому конфликту: главное об СВО 19 августа

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики», — отметил Лавров.