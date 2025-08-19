Обмен телами, ввод войск на Украину и формат переговоров по украинскому конфликту: главное об СВО 19 августа

Европейские лидеры обсуждают возможность отправки войск на Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает различные форматы проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Однако организация встреч на высшем уровне требует основательной подготовки. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что РФ никогда не стремилась захватить Крым, Новороссию или Донбасс. Это было сделано исключительно в целях защиты русских, которые проживают на этих территориях. Также стало известно, что между РФ и Украиной прошел обмен телами военнослужащих.
Вместе с этим выяснилось, что европейские страны планируют отправить на Украину войска. В частности, это хотят сделать Франция, Германия и Великобритания. А так называемая «коалиция желающих» вместе с Соединенными Штатами проведут встречу, на которой обсудят украинские гарантии безопасности, предоставляемые стране. Главное о спецоперации на Украине к 19 августа — в материале URA.RU.
Россия не отказывается от переговоров по Украине.
РФ не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы любые форматы — “1+1”, “1+2”, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе и в рамках ООН, что все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то написал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку», — сказал Лавров.
Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры между президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, продемонстрировали стремление нынешней администрации Соединенных Штатов к поиску долгосрочного и стабильного решения конфликта на Украине. По итогам встречи, по его словам, Трамп и его ближайшее окружение стали уделять значительно больше внимания вопросам урегулирования украинского кризиса, осознавая важность устранения его коренных причин.
Лавров обозначил цели России на Донбассе, в Крыму и Новороссии.
Россия не ставила перед собой задач захвата территорий, таких как Крым, Донбасс или Новороссия. Основной целью страны является обеспечение безопасности и защита интересов русскоязычного населения, традиционно проживающего на этих землях.
«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики», — отметил Лавров.
Москва и Киев провели обмен телами.
Между Россией и Украиной прошел обмен телами военнослужащих. Он состоялся по формуле «1000 на 19». Об этом рассказал помощник российского президента Владимир Мединский.
«По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне тысячу тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», — написал Мединский в своем telegram-канале.
Европа хочет отправить войска на Украину.
Французские, немецкие и британские власти рассматривают вариант размещения своих военных контингентов на территории Украины. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он также отметил, что европейские лидеры обсуждают это в контексте продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом.
Гарантии безопасности для Украины.
В ближайшее время представители Соединенных Штатов и стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», намерены провести переговоры, посвященные вопросам предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.
В ходе обсуждения основное внимание будет уделено согласованию единой стратегии и подготовке к вероятному размещению многонационального контингента в случае установления режима прекращения огня на территории Украины. Одним из центральных вопросов встречи также станут потенциальные способы усиления давления на Россию. Участники рассмотрят дополнительные меры, включая расширение санкционного пакета и введение новых экономических ограничений.
Российская разведка обнаружила позиции ВСУ в лесу.
Экипаж армейской авиации, управляя вертолетом Ми-35М, успешно уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне СВО. Для поражения выявленных целей противника были применены авиационные ракеты.
После нанесения авиационного удара экипаж совершил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и благополучно вернулся на исходную позицию. Согласно информации, предоставленной авиановодчиком, украинские солдаты были уничтожены, передает «Пятый канал».