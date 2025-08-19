Россиянин спас 20-летнюю москвичку от домогательств приезжего из Узбекистана

Мужчина оттащил жертву за остановку и повалил на землю, после чего стал трогать ее грудь и лезть пальцами в паховую область. Девушка пыталась оказать сопротивление и кричала. Извращенец угрожал девушке убийством, если она не будет слушать его команды и не перестанет кричать.