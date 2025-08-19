Россиянин спас 20-летнюю москвичку от домогательств приезжего из Узбекистана

Уроженец Дагестана Гасан Садулаев самостоятельно задержал 48-летнего гражданина, который применял действия насильственного характера на юго-востоке столицы к 20-летней москвичке. В отношении злодея возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел поздним вечером 17 августа в Грайвороновском проезде вблизи автобусной остановки «Стахановская». 48-летний уроженец Республики Узбекистан в состоянии алкогольного опьянения, заприметив на автобусной остановке незнакомую девушку, подошел к ней и внезапно применил физическую силу, схватив за куртку.
Мужчина оттащил жертву за остановку и повалил на землю, после чего стал трогать ее грудь и лезть пальцами в паховую область. Девушка пыталась оказать сопротивление и кричала. Извращенец угрожал девушке убийством, если она не будет слушать его команды и не перестанет кричать.
Громкие возгласы привлекли внимание выходящего с покупками из магазина 37-летнего Гасана Садулаева. Молодой человек, общаясь параллельно со знакомым в мессенджере, увидел, как неизвестный тащит девушку за куртку, перепрыгнул через металлическое ограждение и перебежал дорогу.
Увидев приближающегося местного жителя, злодей, отбросив жертву, начал убегать от преследователя в сторону Рязанского проспекта — сначала вдоль автомобильной дороги, затем, перебежав ее, по газону. Гасан догнал запыхавшегося извращенца и повалил его на землю, после чего позвонил в службу 112. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили участников инцидента в отделение полиции для дачи показаний.
Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия насильственного характера»). По ходатайству следователей столичного СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
