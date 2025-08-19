Россиянка «похоронила» живого мужа, чтобы получать выплаты

Афера началась в 2013 году, после того как супруг многодетной матери был осужден за убийство и кражу и отправлен в колонию. Вместо поиска честного способа содержания семьи женщина пошла на преступление. Она каким-то образом получила в одном из сел Южной Осетии поддельное свидетельство о смерти своего мужа. Уже в марте 2014 года она предоставила этот фиктивный документ в отделение Социального фонда России и оформила выплаты.
Мошенническая схема успешно работала более десяти лет и была раскрыта лишь после освобождения мужа из мест лишения свободы. Факт выхода на свободу человека, официально числящегося умершим, вызвал вопросы у правоохранительных органов. В ходе проверки было установлено, что общая сумма причиненного государству ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме того, полиция выясняет, кто именно помог ей получить фальшивое свидетельство о смерти.