Россиянка «похоронила» живого мужа, чтобы получать выплаты

Афера началась в 2013 году, после того как супруг многодетной матери был осужден за убийство и кражу и отправлен в колонию. Вместо поиска честного способа содержания семьи женщина пошла на преступление. Она каким-то образом получила в одном из сел Южной Осетии поддельное свидетельство о смерти своего мужа. Уже в марте 2014 года она предоставила этот фиктивный документ в отделение Социального фонда России и оформила выплаты.