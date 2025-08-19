Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии запустил личный канал в отечественном мессенджере Max

Глава Башкирии открыл свой канал в мессенджере Max.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в социальных сетях о создании персонального канала в мессенджере Max. Он пояснил, что это российская разработка, которая появилась по инициативе президента Владимира Путина.

На новом канале руководитель республики планирует делиться ключевыми новостями, рассказывать о решениях правительства и изменениях, происходящих в регионе. Он пригласил всех желающих присоединиться по ссылке.

При этом Хабиров заверил, что продолжит ведение своих прежних аккаунтов в других мессенджерах для поддержания обратной связи с жителями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.