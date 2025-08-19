Глава Башкирии запустил личный канал в отечественном мессенджере Max

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в социальных сетях о создании персонального канала в мессенджере Max. Он пояснил, что это российская разработка, которая появилась по инициативе президента Владимира Путина.
На новом канале руководитель республики планирует делиться ключевыми новостями, рассказывать о решениях правительства и изменениях, происходящих в регионе. Он пригласил всех желающих присоединиться по ссылке.
При этом Хабиров заверил, что продолжит ведение своих прежних аккаунтов в других мессенджерах для поддержания обратной связи с жителями.
