МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества

Аферисты массово рассылают SMS и сообщения в мессенджерах о якобы произошедшем взломе аккаунта, блокировке счета или необходимости срочного переоформления банковских документов. В тексте содержится рекомендация немедленно позвонить указанному «специалисту» для решения проблемы, сообщает ТАСС.
Как поясняют правоохранители, именно в этом заключается хитрая уловка преступников. Когда человек сам совершает исходящий вызов, он добровольно обходит системы безопасности банков и операторов связи, которые обычно блокируют сомнительные входящие звонки. Это делает жертву более уязвимой и податливой для психологического манипулирования.
В ходе разговора мошенники под предлогом «защиты средств» получают доступ к конфиденциальным данным или убеждают перевести деньги на контролируемые ими счета. Эксперты призывают не поддаваться панике, игнорировать такие сообщения и для проверки информации обращаться только в официальные учреждения по телефонам, указанным на их сайтах.