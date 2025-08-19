МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества

Как поясняют правоохранители, именно в этом заключается хитрая уловка преступников. Когда человек сам совершает исходящий вызов, он добровольно обходит системы безопасности банков и операторов связи, которые обычно блокируют сомнительные входящие звонки. Это делает жертву более уязвимой и податливой для психологического манипулирования.