МИД Беларуси заинтересовалось воронежской фермой с рабами

Среди рабов были и граждане Беларуси, заявили в пресс-службе посольства.
Посольство Беларуси в России разбирается с ситуацией, сложившейся с рабами на ферме в Воронежской области. Обусловлено это тем, что среди них были и граждане Беларуси. Об этом заявила пресс-служба посольства.
«Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сообщается о том, что белорусские дипломаты дозвонились до одного из своих граждан.
Ранее в Воронежской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о незаконном лишении свободы людей на ферме в селе Подколодновка. По данным СМИ, там могли насильно удерживать и избивать несколько десятков человек, в том числе граждан Беларуси. Информация о масштабах произошедшего пока официально не подтверждена.