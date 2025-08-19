Посольство Белоруссии проверит данные о рабах на ферме в воронежском селе

Посольство Белоруссии в России сообщило о начале проверки сообщений о принудительном труде рабочих, в том числе граждан республики, в селе Подколодновка Воронежской области.
«Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве рассказали, что дипломаты уже установили телефонные номера граждан Белоруссии, с одним из них удалось связаться. Информацию также направили в управление по гражданству и миграции (УГиМ УВД) Брестского облисполкома.
Ранее волонтеры движения «Альтернатива» сообщили, что на ферме в селе Подколодновка Богучарского района удерживают и заставляют работать около 100 человек. По данным волонтеров, удалось освободить четверых работников, трое из которых — граждане Беларуси. Освобожденные рассказали, что их содержали за забором и запрещали выходить за пределы фермы, не платили, кормили просроченными продуктами и жестоко наказывали за попытки побега. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки этих данных.
Ранее сообщалось, что в Амурской области двух местных жителей подозревают в использовании рабского труда с применением насилия.