Посольство Белоруссии проверит данные о рабах на ферме в воронежском селе

Дипломаты уже установили телефонные номера белоруссов, которых якобы принуждали к труду.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Белоруссии в России сообщило о начале проверки сообщений о принудительном труде рабочих, в том числе граждан республики, в селе Подколодновка Воронежской области.

«Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве рассказали, что дипломаты уже установили телефонные номера граждан Белоруссии, с одним из них удалось связаться. Информацию также направили в управление по гражданству и миграции (УГиМ УВД) Брестского облисполкома.

Ранее волонтеры движения «Альтернатива» сообщили, что на ферме в селе Подколодновка Богучарского района удерживают и заставляют работать около 100 человек. По данным волонтеров, удалось освободить четверых работников, трое из которых — граждане Беларуси. Освобожденные рассказали, что их содержали за забором и запрещали выходить за пределы фермы, не платили, кормили просроченными продуктами и жестоко наказывали за попытки побега. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки этих данных.

Ранее сообщалось, что в Амурской области двух местных жителей подозревают в использовании рабского труда с применением насилия.