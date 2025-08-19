Посольство Белоруссии проверит данные о рабах на ферме в воронежском селе

Ранее волонтеры движения «Альтернатива» сообщили, что на ферме в селе Подколодновка Богучарского района удерживают и заставляют работать около 100 человек. По данным волонтеров, удалось освободить четверых работников, трое из которых — граждане Беларуси. Освобожденные рассказали, что их содержали за забором и запрещали выходить за пределы фермы, не платили, кормили просроченными продуктами и жестоко наказывали за попытки побега. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки этих данных.