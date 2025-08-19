Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российского ученого задержали в Монголии

Российский физик Андрей Ожаровский задержан в Монголии. Произошло это во время замеров радиации на свалке радиоактивных отходов. Об этом заявил сам Ожаровский.

Физика задержали, когда он находился на горе радиоактивных отходов, заявил сам Ожаровский.

Российский физик Андрей Ожаровский задержан в Монголии. Произошло это во время замеров радиации на свалке радиоактивных отходов. Об этом заявил сам Ожаровский.

«Монгольские силовики проявили чудеса, как вам сказать, шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов», — заявил ученый. Его слова приводит РБК. Он также отметил, что это месторождение брошено с развала СССР, а вокруг нет ни населенных пунктов, ни предприятий.

Физик занимался измерением окружающей среды. После задержания ему не назвали их причин, а также не отвечали ни на какие его вопросы. Ожаровский также отметил, что одна из задержавших представилась представителем миграционной службы и запросила паспорт. Позже его ему так и не вернули, хотя границу он пересек легально.