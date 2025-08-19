Ричмонд
Люди застряли на высоте из-за остановки колеса обозрения в Шадринске

Колесо обозрения, в кабинках которого находились люди, неожиданно остановилось в городе Шадринск Курганской области. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, остановка произошла из-за аварийного отключения электроснабжения, которое среди прочего затронуло городской аттракцион. В результате его посетители застряли на высоте 15 метров от земли.

Для их спасения сотрудники МЧС подогнали к месту происшествия машину с автолестницей и с помощью нее эвакуировали с колеса трех человек. В результате происшествия никто не пострадал, передает Telegram-канал МЧС России.

К более серьезным последствиям привела аналогичная авария на аттракционе «360 градусов» в парке «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии. Там колесо обозрения не просто остановилось в ходе работы, но разломилось пополам и рухнуло на землю. В результате происшествия пострадали не менее 23 человек, несколько из них были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Другой инцидент произошел зимой 2024 года в Бирмингеме, Великобритания. Там аттракцион Star Flyer с людьми рухнул на землю. Двух женщин госпитализировали.