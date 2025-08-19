Люди застряли на высоте из-за остановки колеса обозрения в Шадринске

К более серьезным последствиям привела аналогичная авария на аттракционе «360 градусов» в парке «Грин Маунтин» в Саудовской Аравии. Там колесо обозрения не просто остановилось в ходе работы, но разломилось пополам и рухнуло на землю. В результате происшествия пострадали не менее 23 человек, несколько из них были доставлены в больницу в критическом состоянии.