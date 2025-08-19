Россиянина задержали за изнасилование школьницы

В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел в Артемовском еще месяц назад, 14 июля. По данным регионального главка МВД, 35-летний фигурант был немедленно объявлен в федеральный розыск и найден спустя несколько недель.