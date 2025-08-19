Россиянина задержали за изнасилование школьницы

В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Инцидент произошел в Артемовском еще месяц назад, 14 июля. По данным регионального главка МВД, 35-летний фигурант был немедленно объявлен в федеральный розыск и найден спустя несколько недель.
По информации правоохранительных органов, задержанный полностью признал свою вину. Следователи установили, что потерпевшей является 15-летняя местная школьница. Подозреваемый ранее не был судим и не имел постоянного места работы. В отношении него избрана строгая мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине инкриминируется часть 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.