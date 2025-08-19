Ричмонд
Избивших подростка в вагоне электрички в Подмосковье хулиганов ждёт уголовное дело

Руководитель СК Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о продвижении в расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с актом хулиганства, совершенного против несовершеннолетнего на железнодорожной платформе в Подмосковье.

По данным СМИ, в июле 2025 года компания юношей, находясь на территории железнодорожного вокзала в Московской области и в электричке, из хулиганских побуждений и по незначительному поводу, причинила вред здоровью юноше, не достигшему совершеннолетия.

Следственным отделом Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было инициировано уголовное преследование по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Вышестоящим должностным лицом было поручено исполняющему обязанности руководителя ЗМСУТ СК России Козлову В. П. представить доклад о процессе расследования уголовного дела и выясненных обстоятельствах инцидента.