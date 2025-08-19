Трэш-блогер жестоко избил свою девушку в Подмосковье

По данным канала, блогер для своей немногочисленной аудитории старается вовсю, трэш-контент пишет регулярно. Только вот попал в чужую камеру, когда избивал свою девушку в Шатуре. Пострадавшая молила о помощи и кричала на весь микрорайон, но помощи не дождалась. Блогер, с которым у нее сложные отношения — они то сходятся, то расходятся — пинал ее ногами на глазах у другого молодого человека, который просто смотрел на происходящее.