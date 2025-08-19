Трэш-блогер жестоко избил свою девушку в Подмосковье

Подмосковный трэш-блогер почти с четырьмя тысячами подписчиков попал на чужую камеру, где жестоко избивал свою девушку, пишет телеграм-канал 112.
По данным канала, блогер для своей немногочисленной аудитории старается вовсю, трэш-контент пишет регулярно. Только вот попал в чужую камеру, когда избивал свою девушку в Шатуре. Пострадавшая молила о помощи и кричала на весь микрорайон, но помощи не дождалась. Блогер, с которым у нее сложные отношения — они то сходятся, то расходятся — пинал ее ногами на глазах у другого молодого человека, который просто смотрел на происходящее.
Девушку госпитализировали с предварительным диагнозом — сотрясение мозга и подозрение на перелом лицевой кости, пишет 112. Блогер же заявил, что не совладал с эмоциями, и теперь дает объяснения в полиции.