В Екатеринбурге ребенка затянуло в эскалатор на глазах у родителей

В Екатеринбурге на глазах у родителей в эскалатор затянуло ребенка, который передвигался на нем вместе с семьей.
Как передает Ural Mash, инцидент произошел вечером во вторник, 19 августа, в торговом центре «Ботаника Молл». Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как персонал ТЦ остановил лестницу эскалатора после чрезвычайного происшествия. Помимо этого, сотрудники торгового комплекса оградили участок, где произошел инцидент, от других посетителей.
На место также была вызвана бригада скорой помощь, которая доставила пострадавшего ребенка в медучреждение для оказания необходимой помощи. Информация о состоянии несовершеннолетнего после инцидента не уточняется, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге руку трехлетнего мальчика зажевало в эскалатор, когда он находился в метро.