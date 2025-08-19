В Екатеринбурге ребенка затянуло в эскалатор на глазах у родителей

Как передает Ural Mash, инцидент произошел вечером во вторник, 19 августа, в торговом центре «Ботаника Молл». Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как персонал ТЦ остановил лестницу эскалатора после чрезвычайного происшествия. Помимо этого, сотрудники торгового комплекса оградили участок, где произошел инцидент, от других посетителей.