СК завершил расследование по делу о строительстве фортификаций в Курской области

«Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А. Н., Грабина И. В., Лукина В. В., Спиридонова Д. Ю.», — заявила судья. Ее слова приводит ТАСС. Они обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций в Курской области.