СК завершил расследование по делу о строительстве фортификаций в Курской области

Завершено предварительное следствие по делу бывшего главы АО «Корпорация развития Курской области» владимира Лукина и его экс-помощника Игоря Грабина. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимых обвиняют в крупных хищениях, заявили ТАСС.

«Рассматривается ходатайство следствия об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Воловикова А. Н., Грабина И. В., Лукина В. В., Спиридонова Д. Ю.», — заявила судья. Ее слова приводит ТАСС. Они обвиняются в хищениях при строительстве фортификаций в Курской области.

Ранее в России уже рассматривались дела о хищениях и коррупции при реализации государственных проектов. Так Калининский райсуд Челябинска отправил на условный срок главного инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрия Луценко и бизнесменов Руслана Абрамова и Дениса Федорова, обвиняемых в миллионных махинациях и коррупции.