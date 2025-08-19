Ричмонд
Baijiahao: один жест Путина на Аляске растрогал весь мир

Путин почтил память советских воинов.

Мир был растроган поведением президента России Владимира Путина у могил советских летчиков на Аляске. Российский лидер встал на колено и положил цветы у памятников воинам. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.

«Путин встал на колено у могил советских летчиков “Форта Ричардсон” на Аляске и возложил цветы. Своим поступком он растрогал не только китайцев, но и людей во всем мире», — передает издание.

Путин посетил кладбище во время визита в США, где он провел успешные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Советские летчики на Аляске погибли во время Великой Отечественной Войны при выполнении боевого задания в рамках совместных операций союзников. Они перегоняли американские самолеты в СССР.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
