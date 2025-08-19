В Белом доме раскритиковали отношение Байдена к СВО

«[Политика Байдена заключалась в том, чтобы] бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизни. Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира», — сказала Ливитт на брифинге для СМИ.