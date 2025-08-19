МИД Белоруссии начал проверку данных о гражданах в рабстве под Воронежем

Напомним, в Воронежской области нашли ферму, где до 100 человек трудились в неволе. В воронежском селе Подколодновка (Богучарский район) был зафиксирован случай принуждения людей к бесплатному труду на сельхозугодьях и в теплицах. Возглавляла это предприятие семейная пара — женщина и её взрослые сыновья. Все работники содержались в условиях изоляции за высоким ограждением и могли выходить за его пределы лишь под надзором сопровождающего.