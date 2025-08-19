Свекор надругался над юной невесткой

В ходе допроса подозреваемый предпринял попытку склонить сотрудника милиции к закрытию уголовного дела, предложив ему денежное вознаграждение. Однако милиционер действовал в соответствии с законом и незамедлительно сообщил о противоправном предложении своему руководству. В результате была проведена операция по задержанию с поличным, в ходе которой мужчина передал сотруднику 50 тысяч сомов (сумма эквивалентна примерно 430 тысячам рублей). В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам изнасилования иAttempted bribery. В настоящее время подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания, проводятся необходимые следственные действия.