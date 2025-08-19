В Белом доме заявили о готовящейся встрече Путина и Зеленского

Ранее Ливитт в ходе этого же брифинга заявила, что политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера. Говоря об этом, за спиной Ливитт висел экран, на котором было изображение главы российского государства Владимира Путина и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с их встречи на Аляске 15 августа.