В Белом доме заявили о готовящейся встрече Путина и Зеленского

Встреча Путина и Зеленского готовится, сообщили в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что в настоящее время ведется подготовка к возможной встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на регулярном брифинге для журналистов.

«И, как я понимаю, подготовка к этой встрече (Путина и Зеленского — прим. URA.RU) уже ведется», — сказала Ливитт. Трансляция ее выступления ведется на сайте Белого дома. Однако никаких других подробностей она не предоставила.

Ранее Ливитт в ходе этого же брифинга заявила, что политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера. Говоря об этом, за спиной Ливитт висел экран, на котором было изображение главы российского государства Владимира Путина и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с их встречи на Аляске 15 августа.

