Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США допустили поддержку с воздуха для Украины в качестве гарантий безопасности

Администрация США официально допустила возможность предоставления Украине силовых гарантий безопасности, включая поддержку с воздуха. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Белый дом допустил создание «бесполетной зоны» для Украины.

Администрация США официально допустила возможность предоставления Украине силовых гарантий безопасности, включая поддержку с воздуха. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — сказала Ливитт на брифинге для журналистов.

Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности обсуждается западными странами с 2023 года. Ранее рассматривались варианты воздушного прикрытия и создание отдельной коалиции государств, готовых поддержать Киев, однако полноценный механизм коллективной обороны, аналогичный пятой статье Устава НАТО, пока не реализован. Вступление Украины в НАТО не входит в текущие планы по обеспечению ее безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше