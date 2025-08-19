Белый дом: Трамп готов ввести войска в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

В ходе брифинга пресс-секретаря спросили о планах Трампа на фоне сообщений о прибытии к берегам Венесуэлы трех военных кораблей США с четырьмя тысячами морских пехотинцев на борту. Левитт не подтвердила и не опровергла информацию о размещении войск в регионе, однако отметила, что президент рассматривает широкий спектр мер для борьбы с угрозой наркотрафика. По словам представителей Белого дома, ситуация находится под постоянным контролем администрации, и любые решения будут приниматься исходя из национальных интересов страны.