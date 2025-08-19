У экс-главы крайсуда Кубани Чернова конфисковали активы на 13 миллиардов рублей

Красногорский городской суд Московской области по иску прокуратуры изъял у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова в пользу государства активы рыночной стоимостью свыше 13 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе инстанции.
Так, по решению суда у Чернова и его соответчиков изъяли сельскохозяйственную организацию, 87 объектов недвижимости на 10 миллиардов рублей, а также 1,2 миллиарда рублей на банковских счетах. По версии прокуратуры, Чернов купил компании и фактически руководил ими, получая доход, несмотря на то что статус судьи запрещал ему заниматься бизнесом, передает «Коммерсантъ».
Генеральная прокуратура России подала иск о конфискации имущества экс-главы Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и членов его семьи. Общая стоимость активов, которые ведомство считает приобретенными на коррупционные доходы, превышает два миллиарда рублей.
Мещанский суд Москвы принял решение заочно арестовать Николая Тычинина, бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик», и Юрия Удальцова, экс-заместителя председателя правления «Роснано».