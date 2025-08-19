У экс-главы крайсуда Кубани Чернова конфисковали активы на 13 миллиардов рублей

Так, по решению суда у Чернова и его соответчиков изъяли сельскохозяйственную организацию, 87 объектов недвижимости на 10 миллиардов рублей, а также 1,2 миллиарда рублей на банковских счетах. По версии прокуратуры, Чернов купил компании и фактически руководил ими, получая доход, несмотря на то что статус судьи запрещал ему заниматься бизнесом, передает «Коммерсантъ».