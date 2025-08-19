Ричмонд
Стали известны подробности гибели в лесу российской актрисы

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области раскрыли подробности о ходе расследования гибели в лесу актрисы Нижегородского государственного академического театра кукол Софьи Шельменкиной.

По данным следствия, 79-летняя женщина ушла в лес за ягодами. Криминальных признаков смерти не обнаружено.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Ранее стало известно, что Шельменкина ушла в лес 7 августа и долгое время не выходила на связь. Недавно актрису нашли погибшей.

Ранее сообщалось, что в Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, который приехал в страну замерять радиацию на свалке отходов.

