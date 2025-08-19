Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Гродно

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Трагедия на дороге произошла примерно в 16.30 на ул. Отечественной. По предварительной информации, 35-летняя водитель на «Пежо» выезжала из жилой зоны на ул. Отечественную. «В этот момент слева двигался водитель мотоцикла “Кавасаки”, который и столкнулся с автомобилем. Удар произошел в левую сторону легковушки», — пояснили в УГАИ.
В результате ДТП 31-летний мотоциклист погиб на месте происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства происшествия. -0-