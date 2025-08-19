Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Гродно

Трагедия на дороге произошла примерно в 16.30 на ул. Отечественной. По предварительной информации, 35-летняя водитель на «Пежо» выезжала из жилой зоны на ул. Отечественную. «В этот момент слева двигался водитель мотоцикла “Кавасаки”, который и столкнулся с автомобилем. Удар произошел в левую сторону легковушки», — пояснили в УГАИ.