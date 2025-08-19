Белый дом осудил Байдена за СВО, условие для «хорошей сделки»: Вашингтон сделал заявление по Украине

США намерены провести переговоры с Россией относительно приемлемых для нее форматов гарантий безопасности для Украины. В ответ на вопрос о потенциальном предоставлении гарантий безопасности Киеву представитель Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп рассматривает этот вопрос в диалоге как с российской стороной, так и с украинским руководством. «Он поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — отметила пресс-секретарь Белого дома.