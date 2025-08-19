Неизвестные проникли в дом адвоката Прилучного и начали за ней слежку

Оксана Даниелова, адвокат актера Павла Прилучного, во вторник, 19 августа, заявила о том, что прошедшей ночью неизвестные проникли внутрь ее дома, где перерезали провода, повредили коммуникации и вывели из строя дизель-генератор, оставив ее без связи.
— Дом до настоящего времени окружен неизвестными мне лицами, осуществляющими наблюдение за мной и моим домом. Уже вторые сутки я не могу привести дом в жизнеспособное состояние, равно как и покинуть его ввиду опасений за сохранность своего жилища, — рассказала Даниелова.
Другой случай произошел в декабре прошлого года, когда неизвестный с битой и колючей проволокой пробрался в частный дом блогера Анастасии Ивлеевой в подмосковной деревне Борки.
Житель Москвы приехал на свою дачу в подмосковном Внукове и обнаружил там спящего на кровати незнакомца. Как отметил мужчина, летом он постоянно живет за городом, однако в прошлую пятницу уезжал с семьей в Санкт-Петербург.