Неизвестные сожгли 4 машины Бундесвера в ФРГ

В Германии в ночь на 19 августа в городе Кассель неизвестные подожгли четыре гражданских авто, принадлежащих Бундесверу. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine.
По данным полиции, возгорание стало результатом умышленного поджога. Однако личности преступников пока не установлены. Расследование инцидента продолжает Служба государственной безопасности Касселя.
О происшествии в полицию сообщил местный житель, который случайно стал свидетелем поджога. До прибытия пожарных он пытался самостоятельно потушить огонь. В результате инцидента никто не пострадал.
Ущерб от уничтожения машин оценивается приблизительно в 150 тысяч евро.
