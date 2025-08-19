Ричмонд
Несколько машин столкнулись на Ярославском шоссе

Несколько автомобилей столкнулись на проезжей части Ярославского шоссе в направлении Московской области. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла за пересечением магистрали с 94-м километром МКАД. Детали и причины происшествия устанавливают оперативные службы города, которые работают на месте ДТП.

В результате столкновения движение по шоссе в сторону Подмосковья затруднено на 5,5 километра. Водителям рекомендовали проложить маршруты для объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день несколько автомобилей столкнулись на Балаклавском проспекте на юге Москвы.

Ранее в районе Андроновского шоссе было затруднено движение автомобилей на 1,5 километра. Причиной стала произошедшая около дома № 7 авария.