Несколько машин столкнулись на Ярославском шоссе

Несколько автомобилей столкнулись на проезжей части Ярославского шоссе в направлении Московской области. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Авария произошла за пересечением магистрали с 94-м километром МКАД. Детали и причины происшествия устанавливают оперативные службы города, которые работают на месте ДТП.
В результате столкновения движение по шоссе в сторону Подмосковья затруднено на 5,5 километра. Водителям рекомендовали проложить маршруты для объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В этот же день несколько автомобилей столкнулись на Балаклавском проспекте на юге Москвы.
Ранее в районе Андроновского шоссе было затруднено движение автомобилей на 1,5 километра. Причиной стала произошедшая около дома № 7 авария.